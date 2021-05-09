Seyrantepe Mahallesi’nde sürüden ayrılan bir kuzu, menfeze girdi. Ardından burada sıkışıp kaldı. Hayvanın sahibi ne kadar uğraşsa da çıkaramadı, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, menfezin bir kısmını açtı. Daha sonra bir itfaiye eri, menfezin içine girerek kuzuyu bacaklarından dışarıya çekti. Sahibine teslim edilen kuzu, mutlu bir şekilde sürüye katıldı.
Sürüden ayrılan kuzu, menfeze sıkıştı
09.05.2021 - 19:54 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde menfeze giren kuzu mahsur kaldı. Kuzunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Etiketler : Bingöl,Karlıova,menfez,kuzu,
788940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788940.aspx
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