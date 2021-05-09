Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyrantepe Mahallesi’nde sürüden ayrılan bir kuzu, menfeze girdi. Ardından burada sıkışıp kaldı. Hayvanın sahibi ne kadar uğraşsa da çıkaramadı, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, menfezin bir kısmını açtı. Daha sonra bir itfaiye eri, menfezin içine girerek kuzuyu bacaklarından dışarıya çekti. Sahibine teslim edilen kuzu, mutlu bir şekilde sürüye katıldı.