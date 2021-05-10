Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süleymanapaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde aynı evde ölü bulunan Aile Hekimi Doktor Mustafa Ersoy ve Kızı Ceren Ersoy olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Konuyla ilgili elde edilen yeni bilgilerde doktorun eşi G.E. ile 23 yıllık evli oldukları ve aile arasında hiçbir sıkıntı olmadığı öğrenilirken, doktorun kırık olan ayağının yanlış kaynamasından dolayı ayağına birçok defa platin takıldığı öğrenildi.

ÖLÜM SEBEBİ 'BASKIYA DAYALI BOYUN KIRILMASI'

Kızı yerde yatar vaziyette ölü, kendisi de banyoda asılı vaziyette bulunan Doktor Ersoy’un ölmeden önce ders çalışan oğluna "Allah’a dua et bugün kandil kabul olur” dediği de ortaya çıkarken, 11 yaşındaki kızın ön otopsi raporunda baskıya dayalı boyun kırılmasından dolayı öldüğü tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre daha önce ayağı kırılan 55 yaşındaki Aile Hekimi Mustafa Ersoy, dubleks evinde üst kata çıkamadığı için evinin birinci katında yaşıyordu. Aile Hekimi Ersoy’a kahvaltı getirmek için odasının önüne gelen eşi G.E., odanın kapısının kilitli olduğunu fark ederek içeriye seslendi. İçeriden hiçbir yanıt alamayan G.E., evde bulunan yedek anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. İçeriye giren G.E., kocası Mustafa Ersoy’u banyoda asılı vaziyette, 11 yaşındaki kızı Ceren Ersoy’u da yerde yatar vaziyette ölü buldu.

Baba ve kızının cesetleri savcılık incelenmesinden sonra cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsiden sonra baba ve kızının cenazeleri İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Halkalı Mezarlığına defnedildi.