Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen otomobilin sürücüsü Sevinç K.Ç. (32), kavşakta virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araç Sıcaktan korunmak için kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan Abdullah Tezel’e (32) çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde can verdi. Kepez Polis Merkez Amirliği yakınında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Sevinç K.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, Tezel’in cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.