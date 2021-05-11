Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza, Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen 07 ADE 615 plakalı otomobilin sürücüsü Sevinç K.Ç. (32), kavşakta virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı, bu esnada duvarın gölgesinde oturan Abdullah Tezel’e (32) çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde can verdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Sevinç K.Ç. olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken, Tezel’in cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.