Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 12.03’te merkez üssü Tokat’ın Erbaa ilçesi Çerkezfındıcak köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı. Amasya’nın Taşova ilçesinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.



Taşova Kaymakamlığı personelleri kaymakamlık bahçesinde bulunan acil toplanma alanında toplandılar.

