AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 12.03’te merkez üssü Tokat’ın Erbaa ilçesi Çerkezfındıcak köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı. Amasya’nın Taşova ilçesinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.
Taşova Kaymakamlığı personelleri kaymakamlık bahçesinde bulunan acil toplanma alanında toplandılar.
Tokat'taki deprem Amasya'da da hissedildi
12.05.2021 - 13:08 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat Erbaa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Amasya’nın Taşova ilçesinde de hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 12.03’te merkez üssü Tokat’ın Erbaa ilçesi Çerkezfındıcak köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı. Amasya’nın Taşova ilçesinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.
Etiketler : deprem,
789429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789429.aspx
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