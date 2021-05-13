Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece bayram namazına izin verildi. Namaz sonrası vatandaşlar gelenekleri olan mezarlık ve ev ziyaretlerini salgın nedeniyle yapamadı. Cadde ve sokakların boş kaldığı ilçede polis ekiplerinin denetimlerine devam ettiği görüldü.
Şırnak’ta "sessiz" bayram
13.05.2021 - 12:01 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ile birlikte Şırnak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
Etiketler : şırnak,Beytüşşebap,ramazan bayramı,
789598 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789598.aspx
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