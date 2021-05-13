Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece bayram namazına izin verildi. Namaz sonrası vatandaşlar gelenekleri olan mezarlık ve ev ziyaretlerini salgın nedeniyle yapamadı. Cadde ve sokakların boş kaldığı ilçede polis ekiplerinin denetimlerine devam ettiği görüldü.