Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık 100 bin nüfusa düşen vaka sayılarında Giresun 17-23 Nisan tarihli vaka haritasında 706,23 oranla Doğu Karadeniz’de en çok vaka görülen il olmuştu.

Tam kapanma süreci öncesinde Giresun, 24-30 Nisan tarihli vaka haritasında 388,44 oranla düşüş eğilimine girdi.

706 binden 236 bine geriledi

Tam kapanmayla birlikte ise 1-7 Mayıs vaka haritasında Giresun, 236,90 olarak açıklandı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nün alınan verilerine göre, Giresun’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde 439 test yapılırken 74 pozitif vaka tespit edildi.

Günlük vakalar açıklandı

157 hastanın tedavileri tamamlanırken 3 kişi vefat etti. İlçelere göre Alucra’da 1, Bulancak’ta 11, Çamoluk’ta 8, Çanakçı’da 1, Dereli’de 8, Doğankent’te 1, Espiye’de 6, Görele’de 5, Güce’de 2, Keşap’ta 4, Merkez’de 15, Piraziz’de 4, Şebinkarahisar’da 4, Tirebolu’da 2, Yağlıdere’de 2 vaka tespit edildi.

Eynesil ilçesinde ise bayramın ilk günü vaka tespit edilmedi.