Sivas’ın Gemerek ilçesi Eşikli köyünde 9 kişilik bir aile mantardan yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye gitti.
Mantardan zehirlendikleri düşünülen F.H.(40), A.H.(38), S.M.(30), S.H.(18), G.H.(15), N.H.(13), İ.H.(9), A.H.(8) ve E.H.(5) ambulansla Sivas’a sevk edildi.Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yayladan mantar toplamışlar
Aile üyeleri, yayladan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandıklarını dile getirdi.