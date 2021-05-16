Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13.94 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.