Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13.94 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Çorum'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
16.05.2021 - 03:03 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD'dan alınan bilgiye göre Çorum Sungurlu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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789921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789921.aspx
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