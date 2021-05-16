Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de meydana gelen olayda, Haluk T. isimli şahıs öğle saatlerinde otomatik av tüfeği ile ateş ettikten sonra bir kişiyi yaralayıp kendini eve kapattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilen şahsı ikna etmek üzere gelen polis 5 saat süren bir operasyona imza attı. Psikoloğun da hazır bulunduğu operasyonda Haluk T.'nin ikna olmaması üzere özel harekat polisi, koçbaşı ve ses bombası kullandı. Adeta aksiyon filmlerini aratmayan operasyon Haluk T.'nin etkisiz hale getirilmesiyle son buldu.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Polisin ikna çağrılarına uymayarak etrafa tehditler savuran Haluk T. için operasyon kararı alan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Evin bulunduğu sokağa kirpi ile giren özel harekat polisleri, kalkanlarla evin kapısına yaklaşarak koçbaşı yardımı ile demir kapıyı kırdı. Şahsın kapının arkasına destek yapması nedeniyle içeriye giremeyen özel harekat polisleri, içeriye ses bombası atarak müdahale etti. Bombanın büyük bir gürültü ile patlamasının ardından pencereden dumanlar yükseldi. Kaçamayacağını anlayan Haluk T., teslim olacağını söyledi. Özel Harekat polisleri silahını bırakan Haluk T.’yi kıskıvrak yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Evden çıkarılan Haluk T., ambulansa konularak ilk tedavisi yapıldı. Gözaltına alınan Haluk T. hakkında işlem başlatılırken, mahalle halkı rahat bir nefes aldı.