Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de evinin camından otomatik av tüfeği ile rast gele ateş açan adam çevresindekilere korku dolu anlar yaşattı. Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’nde meydana gelen olayda silahlı saldırganın evinin penceresinden açmış olduğu ateş sonucu saçmalar bir arabaya geldi. Arabanın camının kırılmasından dolayı da içinde bulunan kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Paniğe kapılan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye özel harekat polisleri adeta yığıldı.

Saldırgan Almanya'dan gelmiş

Polis, kısa süre önce Almanya'dan izne geldiği öğrenilen saldırgan H.T'yi gözaltına almak istedi. Bu hamlenin ardından olaylar içinden çıkılmaz bir hal aldı, ekiplere teslim olmayan şüpheli, elindeki otomatik av tüfeği ile rast gele ateş açmaya devam etti. Polis ekipleri, eve yaklaşarak H.T'yi ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alınamadı.



Olay yerine Özel Harekat sevk edildi

Ağabeyi, kuzenleri ve diğer yakınları da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.T'yi ikna edemedi. Psikolog vasıtasıyla ikna edilmeye çalışılan H. T., 5 saat süren ikna çabalarına zaman zaman pencereden silahını uzatarak cevap verdi. Etrafa tehditler savuran saldırgan için operasyon kararı alan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Operasyon için harekete geçen Özel Harekat ekipleri, evin bulunduğu sokağa kirpi ile girdi.



Mahalle sakinleri o anları aksiyon filmi izler gibi seyretti

Saatler süren ikna çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, H.T'nin evde bulunan güvenlik kameralarından çevreyi izleyememesi için yetkililer aracılığı ile önce evin elektriğini kesti. Etrafında onca Özel Harekat polisini gören mahalle sakinleri ise tüm operasyonu aksiyon filmi izler gibi seyretti.



Polis içeri girmesin diye kapıya düzenek kurmuş

Evin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri giren özel harekat polisleri, ekiplerin içeri girmemesi için kapıya özel düzenek kuran H.T'yi gaz bombası kullanılarak yakaladı. Gözaltına alınan H.T, evin önünde bekleyen ambulansa alınarak, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

