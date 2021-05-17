Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray’da merkeze bağlı Sevinçli Köyünde, yaşayan 20 yaşındaki Umut Ş., aynı köyde 15 yaşındaki Duygu C.’yi kaçırmak için kızın evini silahlarla bastı. Ramazan Bayramının 1. günü de Duygu C.’yi kaçıran genç, ailenin durumu jandarmaya bildirmesi ve Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun aracı olması ile kızlarına kavuştu.

İKİNCİ KAÇIRMA GİRİŞİMİ

4 gün önceki kaçırma olayının ardından kızı yeniden kaçırmak isteyen Köy Muhtarı Nurettin Ş.’nin yeğeni Umut Ş. kızın evini silahlarla bastı. Eve ateş açan Umut Ş ve yakınları o sırada evde bulunan kızın amcası ve kuzenlerini taş ve sopalarla darp etti. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma Umut Ş. ve beraberindeki 7 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, amca Ramazan C.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sedye üzerindeyken konuşan amca, “Yeğenimi kaçırdılar. Bizde karşı çıktık. Elinden alınca, 15 yaşında daha. Evimi bastılar. Muhtar kendisi” dedi.

“MUHTAR BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTI”

Kaçırılan kızın babası Şakir C. “Benim kızımı kaçırdılar. Adalet yok, benim evimi bastılar, beni öldürmeye kalktılar. Muhtar köyün büyüğü, beni öldürmeye kalktı” diye isyan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.