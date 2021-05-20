Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlatları PKK tarafından HDP bağlantısıyla dağa kaçırılan aileler nöbetlerini sürdürüyor. Terör örgütü PKK'nın söndürdüğü binlerce ocaktan biri de Aslan ailesinin ocağı. Eşi Adil Aslan'ı 3 yıl önce şehit eden hain örgütten kızının kurtulmasını bekleyen acılı anne nöbette adalet arıyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 14'üncü haftada HDP il binası önünde eylem yapmaya devam ediyor. Sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelerek, ellerindeki ‘Dağları kurtlara kuşlara bırakın', ‘Evlat nöbetindeyiz', ‘Çocuklarımızı istiyoruz', ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün', ‘Anneler nöbette' ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı pankartlarla yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attarak adalet arıyor.

“Evlatlarımızın kanlarını emiyorlar”

Bitlis’ten gelerek Vanlı annelerin eylemine katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş Mert’in PKK tarafından götürüldüğünü anlatan Saliha Mert, gözyaşlarıyla oğluna kavuşacağı günün hayalini kuruyor. Evlatlarını arayan ailelerin sesini bastırmak için HDP tarafından çalınan müziğe isyan eden acılı anne Saliha Mert, davalarının ölümlerine kadar süreceğini belirterek, "Ya bizi öldürsünler ya çocuklarımızı versinler. Evlatlarımızın kanlarını emiyorlar. Benim evladımı kandırarak gönderdiler. Benim evladım bir şey bilmiyordu, o daha çocuk hiçbir şeyin farkında bile değildi." dedi. Acılı anne, HDP ve PKK Ermeni çetesi olduğunu söyleyerek, HDP'nin tamamen bitmeyene, silinmeyene, kapanmayana kadar durmayacağını ifade etti. Evlatları dağa kaçırılan tüm annelere seslenen Mert, korkmadan nöbete gelip, çocuklarını hain terör örgütünden istemeye davet etti. Kendini parti diye tanıtan HDP'nin Ermeni partisi olduğunu savunan acılı anne, çocuklarının dağa satıldığını ve HDP'nin Kürt hakkı savunucusu olduğunun yalandan başka bir şey olmadığını herkesin bilmesini istediğini söyledi.

“Hem kızımı kaçırdılar hem de babasını şehit ettiler”

Kızı 7 yıl önce okuduğu sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve eşi Adil Aslan’ın yaklaşık 3 yıl önce kanlı bir pusuyla şehit edildiğini söyleyen Nazmiye Aslan, eyleme katılmak için Hakkari’den geldiğini söyleyerek, kızına seslenip, dönmesini istedi. Kızının adının Hatice olduğunu ve 7 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Aslan, "Allah biz annelere yaşatılan bu acıları kabul etmez. Kızımı alana kadar bu eyleme burada devam edeceğim. Ben hakkımı istiyorum, kızımı istiyorum, çocuklarımızı alana kadar bu davamdan vazgeçmeyeceğim." dedi.