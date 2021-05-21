Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Uğur Mumcu Caddesi'nde 3 aracın trafik kuralı ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine, sürücülere para cezası kesildi.

Ceza yağdı

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yapılan ihbar üzerine asker konvoyu ile ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerini inceleyerek, yola ters yönden girdiği tespit edilen araca bin 339 lira, yolu trafiğe kapatıp duman çıkartan araca 628 lira ve yolu trafiğe kapatan ayrıca sigortasız olduğu tespit edilen araç sürücüsüne 458 lira ceza kesti.