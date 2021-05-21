Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarına rdından sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, gün boyu etkisini sürdürmeye devam ediyor. Zincirlikuyu'daki üst geçidin bulunduğu yolda rögarların tıkanması nedeniyle su taşkını meydana geldi. Yolda biriken su nedeniyle araçlar geçmekte zorlanırken, Barbaros Bulvarı ile Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis, araçların kontrollü geçişini sağlarken, belediye ekipleri de suyu tahliye çalışmalarını yürütüyor.

Kuvvetli sağanak, ahşap binayı yıktı!

Fatih Cankurtaran'da kullanılmayan ahşap bir bina, kuvvetli sağanağın da etkisiyle çöktü. Güngören'de ise yağış nedeniyle asfalt çalışması yapılan yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve tentelerin altına sığındı.

Yağış nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, saat 15.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.