İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası Fatih’teki Aksaray Metro istasyonunun tavanından sular aktı.
Tavanın aktığı bölgeye ‘dikkat kaygan zemin’ uyarısı koyan görevliler şeritle alanı kapattı.
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İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası Fatih’teki Aksaray Metro istasyonunun tavanından sular aktı.
Tavanın aktığı bölgeye ‘dikkat kaygan zemin’ uyarısı koyan görevliler şeritle alanı kapattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : metro hattı,