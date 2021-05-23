Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların sıcak gitmesiyle beraber Nisan ayından bu yana kene vakalarında patlama yaşanıyor.

Kastamonu Tosya'da tarım ile uğraşan 64 yaşındaki üç çocuk annesi Zeliha Suluca, yaklaşık 1 hafta önce bacağına yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Suluca, hastaneye kaldırılırken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı taşıdığı tespit edildi.

Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen yaşlı kadın yoğun bakımda tedaviye alındı ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Cenazesi köyünde defnedilen kadının tabutu ise yakıldı.

KENEYİ KENDİNİZ ÇIKARMAYIN”-

Yaşlı kadının ölümünün ardından köy muhtarı Recep İnan, "Havaların ısınmasından ve yerlerin yeşermesinden dolayı kene vakaları artmıştır. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, dışarıya çıktıklarında kendilerine dikkat etmelerini istiyoruz. Kene yapıştığı zaman çıkarmamalarını, hastaneye gitmelerini önemle rica ediyoruz. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.