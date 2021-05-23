Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvi'in Borçka ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, tır ve kamyon şoförü olduğu öğrenilen Özcan Kasımoğlu (42), evinden gelen silah seslerinin ardından ölü bulundu. Saat 14.00 sıralarında Kaleköy'de gerçekleşen olayda, eve koşan yakınları tarafından bulunan şahsın başından vurulmuş olduğu belirlendi.

Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrası dört çocuk babası Özcan Kasımoğlu’nun ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.