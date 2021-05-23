Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Şişli Feriköy'de sokak ortasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki koca, saat 21:00 sularında 27 yaşındaki eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak yaraladı. Eşini vücudunun 5 yerinden yaralayan canı koca daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

TALİHSİZ KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Semiha M., Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutan Samet M. ise olaydan kısa bir süre sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan şahsın silahından çıkan kurşunlar sokak içerisindeki işyerlerinin camlarına isabet etti.

Yaralanan kadına sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ise vatandaşın cep telefonu kamerasın yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların kalabalık oluşturmaması için anons yaptığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.