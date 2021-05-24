Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu çalışmalardan birisi de Covid-19 sürecinde turizmcilerin, aşı olmasına öncelik verilen meslek grupları arasına alınması... Antalya’daki "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan “Turizmcilerin aşılanmasına nisandan itibaren başlandı. Mayıs ayının sonunda bütün turizmcilerin aşılanmasını hedeflemiştik. Aşı tedarikine göre bu hedefe haziran sonunda ulaşacağız. Şu ana kadar 300 bin turizmcimiz aşılandı. Yani turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz" dedi. Alpaslan, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları askıya almasına ilişkin de şunları söyledi: Bu uçuş trafiğinin açılması son derece önemli. En kısa sürede bu problemin çözülmesini arzuluyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesiyle birlikte sürecin hızlanmasını bekliyoruz.