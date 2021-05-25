Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kız sadece yolun karşısına geçmek istemişti, bu esnada üzerine doğru gelen aracı fark edemedi, sonrasında yaşananlar ise oldukça korkunçtu... Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Selin Buse Ş.'ye (16), T.G. (37) idaresindeki 38 UA 541 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine anında çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan Selin Buse Ş. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı, talihsiz genç kız bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.