Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Karabük'ten geldi, saklambaç oynayan çocuklar aralarından bir arkadaşını ararken korkunç bir manzarayla karşılaştı. Olay, 100. Yıl Mahallesi 1009. Sokak'ta 4 katlı inşaatta meydana geldi. 10 yaşındaki Ramazan Başkaya arkadaşları ile saklambaç oynadığı sırada ortamında karanlık olmasından dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.



Arkadaşları kanlar içinde buldu

Kanlar içerisinde kalan küçük Ramazan arkadaşları tarafından bulundu. Çocuklar durumu anından ailesine haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Durumu ağır

Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.