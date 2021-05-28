Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emine Erdoğan, bugün ibadete açılan Taksim Camii'nin bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan, paylaşımda, "Hayal gerçek oldu. İstanbul'umuz Taksim Camii'ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Taksim Camii, İstanbul'un fethine hediyedir Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Taksim Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Taksim Camii, bir süre önce ibadete açtığımız Ayasofya-ı Kebir'e bir selamdır, İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümüne hediyedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'ni sosyal medya hesabından paylaştı.