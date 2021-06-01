Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdek’ten Bandırma’ya hasta götüren ambulans şoförü Bandırma yolu üzerinde bulunan Marmarabirlik depolarının bulunduğu bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarına devrildi

Kontrolden çıkan ambulans yol kenarına devrildi. Kazada ambulansın içerisinde bulunan 1 hasta ve 3 sağlık görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

Bir süre kapanan yol daha sonra trafik ekiplerinin kaza yerine gelmesiyle birlikte kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanıp, yol trafiğe açıldı.

Münbiç’te teröristler sivillere kurşun yağdırdı, yaralılar var Teröristler Münbiç’te kendilerini protesto eden sivil halka kurşun yağdırdı, yaralılar var. Olay anı kameralara da yansıdı, işte o görüntüler...

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Erzincan'da kamyonla otomobil çarpıştı. 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı