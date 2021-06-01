Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun'un Kovid-19 vaka sayısında geçen hafta yaşadığı duraksamanın ardından bu hafta yeniden düşüş eğilimini sürdürdüğünü aktardı.

"En fazla düşüş gösteren 4'üncü il olmayı hep birlikte başardık"

"100 bin kişide 55,6 vaka oranıyla 55'inci sıraya kadar geriledik. Aynı zamanda son bir haftada en fazla düşüş gösteren 4'üncü il olmayı hep birlikte başardık. Kademeli normalleşme döneminde göstermiş olduğunuz hassasiyetle elde edilen bu rakamların bir neticesi olarak da kısıtlamaların sosyal hayatımız üzerindeki etkisi bugün itibarıyla biraz daha azaldı."

"Sıramız geldiyse aşımızı mutlaka yaptırmalıyız"

"Bu noktaya gelene kadar zoru başardık ama bunu kalıcı hale getirmek ve nihayetinde bu salgından tamamen kurtulmak için kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da tedbirlere sıkı sıkıya sarılmalı, maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermemeli, sıramız geldiyse aşımızı mutlaka yaptırmalıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da koronavirüsle mücadele konusunda kararlı olacağınıza inanıyor, desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

1 Haziran 2021 koronavirüs vaka sayısı belli oldu Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada 1.9 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 1,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi. Türkiye, dünya genelinde 28 milyon 172 bin 197 doz ile 10. sırada yer alıyor.