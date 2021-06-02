Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’nin hemen hemen tüm kentlerdeki kıyılarında deniz salyası olarak bilinen müsilaj etkisini sürdürüyor. 2020 yılının son günlerinde ortaya çıkan, su yüzeyini ve dibini saran salya, suda yaşayan canlıları da olumsuz etkiliyor. Suyun yüzeyini kaplayarak insan sağlığını da olumsuz etkileyen salya, her geçen gün yoğunlaşıyor. Deniz salyasının zararlarından bahseden ve konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Muharrem Balcı, Marmara Denizi’ni kurtarmak için öncelikle arıtma sistemlerinin elden geçirilmesi gerektiğini ve biyolojik ve kimyasal arıtma tam olarak faaliyete geçirilmeden bu işin çözülemeyeceğini belirtti.

Deniz salyasını temizleme çalışmalarını ‘yetersiz’ olarak değerlendiren Balcı, “Kirlilik kaynaklarını kesmedikten sonra hiçbir şekilde bu iş çözülmez. Marmara Denizi’ni kurtarmak için öncelikle arıtma sistemlerini elden geçirmemiz gerekiyor. Şu an herkes biliyor, sağır sultan bile biliyor. Birçok sanayi kuruluşunun arıtma tesisleri var. Denetime tabi tutuluyor. 2-3 gün bunların göstermelik bir şekilde açıldığını, çalıştığını biliyoruz. Ondan sonra da kapatılıp bunların hepsi nehirlere ve derelere veriliyor. Katran gibi, zift gibi görüntüsü olan nehirler var. Bunlar bu kadar yükü nereye taşıyor Marmara Denizi’ne taşıyor. Bunlar önlemeden arıtma sistemlerinde biyolojik ve kimyasal arıtma tam olarak faaliyete geçirilmeden hiçbir şekilde çözülemez” ifadelerini kullandı.

Deniz salyası için Bakanlık harekete geçti Marmara Denizi'nde giderek artan, canlıların ölümüne yol açan deniz salyası sorunuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 Haziran'da çalıştay düzenleme kararı aldı.