Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi’ndeki bir apartmanın 2. katında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir süredir kötü kokudan rahatsızlık duyan apartman sakinlerinin yetkililere ihbarda bulunması üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

ihbarla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girdi. İçeri giren ekipler, yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen Bayram Güldağ’ın (47) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Güldağ’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberi alarak eve gelen Bayram Güldağ’ın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Metrobüste kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Üsküdar’da metrobüste 2 kişi arasındaki tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda halı yıkama atölyesinde yangın Beyoğlu’nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın yanında bulunan 5 katlı binaya sıçrayan alevler büyük panik yaşattı. Binanın en üst katında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile kurtarıldı.