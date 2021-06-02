Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da etkili olan sağanak beraberinde sel getirdi. Şiddetli yağış sonrası bazı caddeler ve sokaklar adeta göle döndü. İlkadım ilçesindeki Barış Bulvarı üzerinde ise panik dolu anlar yaşandı. Yol kenarındaki motosikletini yağmurdan korumak için dükkânının içine almak isteyen 58 yaşındaki Orhan Çiftçi, bir anda sele kapıldı. Metrelerce sürüklenen talihsiz adam, arabanın altında kaldı. Bu sırada yükselen suyun etkisiyle boğulma tehlikesi yaşayan şahsın yardımına gençler yetişti. Mustafa Peker (24) ve Halil İbrahim Yıldız, Çiftçiyi suyun içinden çıkarıp kurtardı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.





"BEN DE BOĞULUYORDUM"

Yaşanılanları anlatan Peker "Arabamı oto yıkamaya getirmiştim. Bu esnada yağmur başladı. Bir anda sel bastı. Amcamız motorunu kurtarıyım derken sulara kapıldı. Onu kurtarmaya çalışırken ben de araca sıkıştım. Arkadaşımı çağırdım, Birlikte kurtardık. Yoksa ben de gidiyordum" dedi. Yıldız da "Yağmur çok şiddetliydi. Dizimizi geçiyordu. Boğulma derecesinde bir yağmur vardı. Olay anında telefonla konuşuyordum. Çok şükür amcayı sağ salim kurtardık" diye konuştu.

"100 METRE SÜRÜKLENDİM"

Ölümden dönen Çifçi ise şunları söyledi: Motorum devrilince ben de yere düştüm. 100-150 metre sürüklendim. Arabanın camına tutundum, az kalsın boğuluyordum. Sağ olsun arkadaşlar imdadıma yetişti. Çok şükür ucuz atlattık.



İstanbul'da afet ve acil durum toplanma alanı sayısı 5 bin 599'a ulaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da olası afet ve acil durum sonrası vatandaşların toplanabileceği alan sayısının 5 bin 599'a yükseltildiğini bildirdi.

Soylu: Bu sene 51 milyon vatandaşımıza, 2021 yılının afet eğitim yılı olması sebebiyle ulaşacağız Afet Eğitim İşbirliği Protokol İmza Töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İnşallah bu sene 51 milyon vatandaşımıza, 2021 yılının afet eğitim yılı olması sebebiyle ulaşacağız. Şu ana kadar toplam 3 milyon 691 bin 457 vatandaşımıza bu sabaha kadar eğitim verdik” dedi.



