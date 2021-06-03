Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay saat 21.00 sıralarında Isparta Kutlubey Mahallesi 1008 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tartışmaya başlayan arkadaşların arasındaki sorun şiddetlenerek kavgaya döndü. Murat K., adlı zanlı cebinden çıkardığı bıçakla Şükrü Y.’yi bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Şükrü Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ BANKA OTURUP SİGARA İÇTİ

Şükrü Y.’yi bacağından bıçakla yaralayan Murat K., olayın ardından bankta oturup sigara içti. Emniyet ekipleri, bankta oturan Murat K.’yı gözaltına larak, polis merkezine götürdü.

"BIÇAKLAMA DEMEYELİM, HARAÇ DİYELİM"

Murat K., gazetecilerin ‘neden arkadaşınızı bıçakladınız sorusuna “Bıçaklama demeyelim de haraç olayı gibi bir şey vardı. O niyetle yani. Pişmanım” diyerek yanıt verdi.

Öte yandan Murat K.’nın emniyetteki ilk ifadesinde Şükrü Y.’yi fazla çay içme konusu yüzünden bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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