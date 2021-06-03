Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmada 37 sanığa son sözleri soruldu. SEGBİS sistemi ile bulundukları Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarından bağlanan hükümlüler beraatlerini talep etti. Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyeti karar için duruşmayı ara verdi.

270’ER YIL HAPİS

Mahkeme heyeti FETÖ’nün suikast timinde yer alan 37 sanık hakkındaki kararında 5’inin duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezalarında 1/6 oranında indirime giderken, 32 kişi hakkında indirim yapmadı. 37 sanık hakkında toplam 15 kez 18’er yıl hapis kararı çıkarken, kişi başı 270’er yıl hapis kararı çıktı.

4’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS KARARI ÇIKMIŞTI

Sanıklar daha önce, Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamalarında, Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, silahla tehdit, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme olarak kişiyi hürriyetinden yoksun koyma ve konut dokunulmazlığına ihlal suçlarından yargılanmışlar ve 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışlardı.

FETÖ'nün "suikast timi" yağma suçundan da yargılanıyor Örgütün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine katılan 37 hükümlü, Cumhurbaşkanlığı koruma polislerine yönelik "nitelikli yağma" suçuna karıştıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkartıldı.

Suikast timinden kan donduran ifade: 'Parçalanmasına karar verdim...' Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'daki duruşmalarındaki ifadeler ortaya çıktı. Duruşmalarda yaşananlar, Kaşıkçı cinayetinin bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmamış gerçeklerini gözler önüne seriyor.

Yargıtay'dan FETÖ'nün suikast timine ağırlaştırılmış müebbete onama Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında, FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.