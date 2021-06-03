Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri'de tabela imalathanesinde meydana gelen patlamada iş yeri sahibi hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Kiraz Sokak üzerinde bulunan tabela imalatı yapan işyerinde meydana geldi. Patlamanın sebebi ise henüz belirlenemedi. Sesi duyan vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise patlamada yaralanan işyeri sahibi Ali Yıldırım’a (33) müdahale etti.



İş yeri sahibi hayatını kaybetti

Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan işyeri sahibi Ali Yıldırım kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden talihsiz gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. İşyerinde çalışma başlatan ekipler, patlamanın neden meydana geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.



Ünlü markanın fabrikasında 30 işçi yemekten zehirlendi Karabük'te ünlü bir giyim markasına ait fabrikada çalışan işçiler hastanelik oldu.



Fabrikada pres makinesine sıkışan işçisi hayatını kaybetti Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.