Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mediha Nur Çetin’in (23), 3,5 yaşındaki oğlu Yağız sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Köpek birden Yağız’a saldırdı. Şoke olan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da yardım çığlıkları attı. Yağız, bu sırada başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde kurtuldu. Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun kulağı, kafası ve koluna 50’ye yakın dikiş atıldı. Baba Serhat Çetin, saldırgan köpeğin sahipleri hakkında polise şikâyetçi oldu. Anne Çetin, olayı şöyle anlattı: Köpek oğlumun üstüne atladı. Yardım istedim. Kimse gelmedi. O sorada başka bir köpek geldi, saldırgan köpeği ısırdı. Sonra o köpekler ikisi kavga etmeye başladılar. Anne Çetin saldırıdan sonra oğlunun psikolojisinin bozulduğu söyledi.