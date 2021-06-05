Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda tacirlerinin vatandaşı zehirleme girişimi zabıta ekiplerinin yaptığı baskınla boşa çıktı. Yapılan operasyonda tarihi geçmiş 250 kilo beyaz et ele geçirildi.

İMHA EDİLECEK

Edinilen bilgiye göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş piyasaya sürülmek üzere satışa sunulan tavuk eti ele geçirdi. Tarihi geçmiş 250 kilogram beyaz eti imha etmek üzere el koyan zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Gıda zehirlenmesine dikkat Yaz aylarında sıcakların etkisiyle hayvansal ürünler daha kolay bozuluyor. Düzgün yapılmayan konserve, ölüme yol açarken dondurulmuş gıdaların bilinçsiz tüketimi de istenmeyen olaylara sebebiyet verebiliyor

Gıda tacirleri yine iş başında! Vatandaşı zehirleyeceklerdi Gıda tacirleri vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri 2 ton kaçak et ele geçirildi.