Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe Başıbüyük Barajı yakınında meydana gelen feci olayda, baraja balık tutmaya gelen vatandaşlar yarı çıplak halde hareketsiz yatan kadını gördükleri gibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede 37 yaşındaki Ş. B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Boğazı kesilerek öldürülmüş

Kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadın için kayıp ilanı verilmiş

Öte yandan talihsiz kadının ailesi tarafından arandığı ve hakkın kayıp ilanı verildiği ortaya çıktı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ile ilgili kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Buzdolabındaki ceset cinayeti çözüldü Bir süredir kendinden haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelmeye başlayan şahsın evine ihbar üzerine giden polis, yere yatırılmış buzdolabının içinde battaniyeye sarılı ceset bulmuştu. Korkunç olayın iç yüzü belli oldu.



Tarla sularken ceset buldu Malatya'da bir çiftçi tarlasına sularken ceset buldu. Cesedin yeni olmadığı ve bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.

