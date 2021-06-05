Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zehir tacirleri yapılan operasyonlarla ağır darbe almaya devam ediyor. PKK'nın finans kaynakları bir bir yok ediliyor. Son haber de Şırnak'tan geldi. Cizre ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 209 kilogram eroin yakalandı.

Teröristlerin finans kaynaklarına bir darbe daha

Açıklama Valilikten geldi, terörün finans kaynaklarından olan narkotik suçların engellemesine yönelik Cizre ilçesinde, batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenlendi.

7 koli 406 paket

Büyük operasyonda 4 kişi yakalandı. Depoda yapılan aramalarda, 7 koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin ele geçirildi.



Avrupa’ya giden 19 ton eroini Türkiye yakaladı Uyuşturucuyla mücadelesi karalanmaya çalışılırken raporlar, Türkiye’nin başarısını ortaya koyuyor. 2018’de Avrupa’ya Balkan rotası üzerinden giden eroin ve morfinin yüzde 62’si Türkiye tarafından yakalandı.



Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek miktarda asetik anhidrit ele geçirildi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildiğini bildirdi.



