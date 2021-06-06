Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ekolojik döngüye zarar verilmediği sürece korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

"EKOLOJİK DENGE BOZULMAMALI"

Prof. Dr. Aslan, Son zamanlarda Hakkari ve yöresindeki keklik avlanmasının yasaklanması için birtakım kısıtlamalar getirildiğini söyleyerek, "Yöredeki vatandaşlarımızın doğal çevre bilgisinin artırılması için sempozyumlar yapıldı. Keklik avlanmasının dengede tutulması sayesinde çekirgelerin popülasyonu dengede kalır. Keklik ve birçok yabani kuş türü çekirge ile beslendiği için ekolojik dengenin bozulmaması çok önemlidir." açıklamasını yaptı.

SÜRÜ HALİNDE DEĞİLSE TEHLİKE YOK

Çekirgelerin özellikle yeşil alanları tercih ettiğini aktaran Aslan, "Bölgedeki iklim şartları ile birlikte şu an Çukurca bölgesinde rastlanan etçil çekirge türü sürü halinde olmadığı için tehlike olmamakla beraber ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuyor. Fakat sürü halinde sirkülasyonu artarsa ve ekinlere zarar verirse, maalesef o zaman ekolojik denge bozulacak.” dedi.

Bitlis’te çekirge korkusu Bitlis’in Mutki ilçesinde milyonlarca çekirgenin ürediği bölgelerde ilaçlama çalışması başlatıldı.

Çiftçiler tedirgin: Bu çekirgeler önlerine çıkan her şeyi yiyorlar Sıcak havaların etkisiyle çoğalan ve sürüler halinde göç eden çekirge türü Şırnak'ta paniğe neden oldu. Çiftçiler, önlerine gelen her şeyi yiyen, etçil ve otçul olan çekirgelerin tarım arazilerine zarar vermesinden korkuyor.