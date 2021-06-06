Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabahın erken saatlerinde sahile gelen turistler tatilin tadını çıkardı

SICAKLIK 32 DERECE

Hava sıcaklığı 32 derece deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece çıktı

Turistlerden bazıları Akdeniz’in serin sularında yüzerken bazıları ise sıcak kumsalda güneşlendi. Bazı aileler ise çocukları ilgilenerek onların yüzmesini sağladı.

Rus Turistler Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istiyor Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 15 Nisan itibarıyla geçici olarak kısıtlanmış, 31 Mayıs’ta alınan ilave kararlar ile birlikte 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Rus turizm sektörü, Türkiye ile kısıtlanan uçuşların 21 Haziran’da tekrar başlamasını umuyor.

Dünyada turist sayısı 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 83 azaldı Koronavirüsten en ağır darbeyi alan sektörlerden biri de turizm oldu. Neredeyse bütün dünyada turist amaçlı geziler durma noktasına geldi.