Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Arif Özgül eski eşyalarını yakarken dikkatsiz davranınca alevlerin ormana sıçraması ile çıkan yangında 4 hektarlık alan kül oldu.

'DİKKATSİZLİKTEN’ SUÇLU BULUNDU

Soruşturmada, yangına Arif Özgül'ün yaktığı ateşin sebep olduğu tespit edildi. Ardından yargılama süreci başladı.

Özgül, "dikkatsiz davranmak"tan suçlu bulundu. Mahkeme, zararın karşılanmasına hükmetti.

155 BİN LİRALIK ZARARI ÖDEYECEK

Araziyi yeniden ağaçlandırma bedelinin 121 bin lira olduğu belirlendi. 4 saat süren yangına 34 görevli ile 16 araç müdahale etmişti.

Söndürme bedeli olarak da 34 bin lira hesaplandı. Mahkeme, ortaya çıkan 155 bin liralık zararı Arif Özgül'ün ödemesine karar verdi.

68 DAVA AĞIR GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Yüzde 89'u insan kaynaklı olan orman yangınlarıyla ilgili 68 davanın ağır ceza mahkemelerinde görülmesine devam ediliyor.

Dikkatsizlik sonucu çıkan orman yangınlarında, sanıklara 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Failin yangının söndürülmesi için göstereceği çabaya ve zararın azlığına göre cezada indirime gidilebiliyor.

Eskişehir'de orman yangını çıktı Son dakika yangın haberi Eskişehir'den geldi. Mihalıççık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediliyor.

Bodrum'daki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede korku ve panik yaşandı.