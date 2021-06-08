Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında bulunan bir arazide anız yangını çıktı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen anız yangını, arazi içerisinde bulunan saman balyalarına sıçradı. Yaklaşık 30 dönümlük alan içerisinde bulunan binlerce saman balyası yanarak kül oldu.

İtfaiyeyi arayan vatandaş, yangının önüne geçebilmek için traktörleriyle tarlayı sürdü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

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