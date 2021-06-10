Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi, müsilajı yararlı bakterilerle yok etmek için pilot proje başlattı. Bu doğrultuda Prof. Dr. Altuğ’un hazırladığı pilot çalışma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının onayına sunuldu. Bakanlıkların pilot projeyi onaylaması üzerine Yenikapı’da müsilajın olduğu yerde bariyerli bir alan oluşturuldu. Bu alana, daha önce denizlerdeki çalışmalarında elde edilen yararlı bakteri karışımları verildi. Altuğ “Amacımız çevreye zarar vermeden biyolojik iyileştirme gerçekleştirmek” dedi.

BAKAN KURUM: YATIRIM YAPMAYAN TESİSİ KAPATACAĞIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ni saran müsilaj (Deniz salyası) hakkında konuştu. Bakan Kurum, suyun sıcaklığının 2,5 derece artması, Marmara’nın konumu, jeopolitik ve durağan yapısı ile buradaki azot ve fosfor bolluğunun müsilaj oluşumuna sebep olduğunu söyledi. Bunların yanı sıra evsel, sanayi, zirai, hayvansal ve gemiden kaynaklı atıkların da etkisi olduğunu aktardı. Kurum, sudaki çözülmüş oksijen seviyesi artırılırsa ve azot miktarı yüzde 40 azaltılırsa Marmara Denizi’nin beş yılda eski hâline geleceğini dile getirdi. Marmara Denizi’nin ‘Koruma Alanı’ ilan edildiğini vurgulayan Murat Kurum “Eylem planı çerçevesinde yatırımını yapmayan tesisi kapatacağız, her türlü cezai işlemi uygulayacağız. Hiçbir tesis Marmara’dan, vatandaşımızın canından kıymetli değil. Marmara’daki arıtma tesislerinin yaklaşık yüzde 55’i ön arıtma. Evsel atıkların bir çökertme havuzunda çökertilerek parçalanması ve denize derin deşarjıyla arıtılan işletmeler. Bu işletmeden arıtılan sular geri kullanılamıyor. Bir de biyolojik arıtmalarımız var. Yaklaşık yüzde 40’ı da ileri biyolojik arıtma, yüzde 5’i de biyolojik arıtma. Tamamını ileri biyolojik arıtmaya getirmemiz gerekir” diye konuştu. Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: Şu an arıtma tesislerinden çıkan suyun yüzde 3,2’sini kullanıyoruz. Hedefimizin 2023’te yüzde 5’e, 2030’da da 15 seviyesine çıkarmak.

Müsilajın yoğunluğu korkutuyor! Beton gibi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı.

TAM GAZ TEMİZLİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca önceki gün Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan şehirlerde başlatılan temizlik seferberliği sürüyor. Bu doğrultuda ekipler 7/24 çalışıyor. Toplanan müsilaj, bertaraf tesislerine götürülüyor. Kocaeli İzmir Körfezi’nde şu ana kadar 200 tonu aşkın müsilaj toplandı. Deniz salyasının ilk ortaya çıktığı yer olan Tekirdağ’da da son görüntüler umutlandırdı. Müsilajın kıyılarda etkisini yitirdiği görüldü. Bölgede balıkçılık yapan Behiç Karaca “Biz 40 yıldır bu işin içindeyiz. Müsilaj iki sene olur, beş sene olmazdı. Ancak bu sene katbekat oldu. Vatandaşımız yine de korkmadan balık tüketebilir” dedi. Öte yandan bugün YÖK, üniversite dekanları ve akademisyenler ile konu üzerine toplantı yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunacak.

7 ilde müsilaj seferberliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi’ni müsilajdan (deniz salyası) temizlemek için harekete geçti. Bu kapsamda "Marmara Denizi Eylem Planı" hazırlandı. Ardından dün itibarıyla Marmara Bölgesi’nde yer alan İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli sahillerinde denizden müsilaj toplama çalışmaları başladı.