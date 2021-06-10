Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı haber Siirt'in Pervari ilçesinden geldi. Bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucunda güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut ise yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Şehit ve yaralı güvenlik korucuları askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edilirken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bitlis'ten acı haber: 1 şehit, 2 asker yaralı İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te devam eden operasyonlarda bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 2 jandarma personelinin de yaralandığını bildirdi. Operasyonda ayrıca 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.