Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı’nda 25 Mart 2018 tarihinde katliam gibi bir kaza yaşandı. İddiaya göre Adnan Özdemir kullandığı araç ile Malatya'dan Kayseri yönüne doğru giden Mehmet Üzün (36) yönetimindeki aracı sıkıştırıp sağ tarafından vurdu. Üzüm'ün otomobili aldığı darbe sonucu karşı yöne daldı. Bunun üzerine araç, Malatya'ya cenaze götüren Atilla H. idaresindeki ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada Mehmet Üzüm ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29), Soner (27) ve Kader Üzüm (20) can verdi. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. de yaralandı.

GÜRCİSTAN'A KAÇTI

7 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan Özdemir ise hızla uzaklaştı. Şahıs, 2 gün sonra Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeyi terk edip Gürcistan'a kaçtı. Hasar gören aracı, Talas ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Özdemir hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Zanlının yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Ancak bir sonuç alınamadı. Özdemir 30 Nisan 2021'de Artvin'den yurda giriş yaptı. Şahıs, 1.131 gün sonra polise teslim oldu.



Fotoğraftaki kişi: Adnan Özdemir

"PANİK YAPTIM. PİŞMANIM"

İfadesinde "Sola manevra yapmak zorunda kaldım ancak hemen aracı topladım. Yanımdaki otomobile hafif şekilde sürttüm, ardından refüje çarptım. 100 kilometre hızla gidiyordum. Kazadan sonra panikledim ve kaçtım. Çok pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

"BAŞKA BİRİ KAZAYA SEBEP OLDU"

Bugün ise ilk defa hâkim karşısına çıktı. Tutuklu sanığın avukatı "Kazaya, 16 plakalı beyaz renkli bir araç sebep oldu. Bu aracın sürücüsü de yargılanmalı. Ayrıca Adnan Özdemir Gürcistan'da yakalandı ve orada 9 ay hapiste kaldı. Gürcistan ile Türkiye arasında iade anlaşması olmadığı için serbest bırakıldı. Daha sonra kendi isteğiyle Türkiye'ye gelip teslim oldu" şeklinde konuştu.

Özdemir ise hiç konuşmadı. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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