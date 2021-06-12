Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul hava durumu ile ilgili Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi. 'Sarı kod' ile uyarı veren MGM, İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da dolu yağışı! Trafik durma noktasına geldi

DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da başladı. Öğle saatlerine doğru başlayan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur ve dolu nedeniyle E-5 Karayolunda trafik adete durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 71’e çıktı.

AVRUPA YAKASI'NI SAĞANAK VURDU

Esenyurt ve Avcılar’da sağanak yağmur etkili oldu. Öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmurdan kaçan bazı vatandaşlar saçakların altına saklandı. Yağmur ve dolu nedeniyle cadde kısa sürede göle döndü.

Avcılar Cihangir Mahallesi’nde bulunan semt pazarında yağmur nedeniyle pazarcılar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir dükkanı ise su bastı.