Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Bağlayan Sokak'ta bulunan bir inşaat alanındaki kaçak otoparkta korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Çevredekiler vurulmuş halde yaşlı bir adamın otoparkta sırt üstü yattığını görüp ekiplere haber verdi.

POMPALI TÜFEKLE VURULMUŞ

Ufuk Kutlu'nun (61) yerde sırtüstü vaziyette kasığından yaralı ve hareketsiz olarak yattığı görüldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, Kutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olay yerindeki pompalı tüfeğe de el koydu.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Ufuk Kutlu'yu vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi D.B, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Karavan cinayetlerinde gerçekler gün yüzüne çıktı Samsun'da 2'si arkadaşı olmak üzere 3 kişiyi katleden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısı polise adres sordu, yakalandı Aydın’ın Nazilli ilçesinde polise adres soran şahsın yapılan sorgulamasında adam öldürme suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıkınca kıskıvrak yakalandı.