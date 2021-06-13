Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcak yaz günlerini Sakarya'daki yazlığında geçirmek isteyen Serdar Günaydın, Karasu'daki evine garaj yapmak için çıktığı çatıdan düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan Günaydın, evine bir daha dönemedi.

İKİ BUÇUK METREDEN DÜŞTÜ

Olay, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi 820. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Karasu ilçesine tatil için gelen 43 yaşındaki Serdar Günaydın, evinin yan tarafında garaj yapıyordu. Garajın çatı kısmını tamamlamak için çatıya çıkan Günaydın, iki buçuk metre yükseklikten aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Serdar Günaydın, Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Günaydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis konuyla alakalı soruşturma başlattı.

KOMŞULARI DÜŞME ANINDALİ SESE KOŞTU

Olayın ardından bağırtı sesine geldiğini belirten komşu Ömer Erdoğan, “Bağırtı sesine biz geldik. Sonrasında da yerde gördük. Ambulansa da haber verdik. Araba garajı yapıyorlardı. Çok da yüksek değil ama her halde biraz da kilolu olmasından yere düştü. Sonra da ambulans geldi. Kendisi İstanbul’da oturuyor. Buraya gelip gidiyordu” ifadelerini kullandı.

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