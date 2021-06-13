Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda üvey evlat babasını bıçaklayarak hastanelik etti. Y.K. (17) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı üvey babası Murat D. ile kavga etti. Tartışma kısa sürede şiddetlenince ortalık karıştı.
Genç kayıplara karıştı
Kavga sırasında Y.K. üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Murat D.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
'Üvey evlat, ne yapıyorsun?' sözüne sinirlendiği için öldürmüş İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde annesinin eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı. Şüphelinin Mahmut Karşıcı'yı "Üvey evlat ne yapıyorsun?" diyerek dalga geçmesi sebebiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Üvey kızının gözü önünde önce karısına işkence etti sonra öldürdü Ankara'da cani koca, üvey kızının gözü önünde tartıştığı karısını, ellerini bağlayarak işkence etti. Daha sonra kadını bıçaklayarak olay yerinden kaçan adam aracında yakalandı. 5 farklı yerinden yaralanan kadın kurtarılamadı.
17 yaşındaki genç üvey babasını bıçakladı
Üvey babası ile tartışan 17 yaşındaki genç dehşet saçtı. Eline aldığı bıçakla üvey babasını sırtından ve bacağından bıçakladı.
Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda üvey evlat babasını bıçaklayarak hastanelik etti. Y.K. (17) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı üvey babası Murat D. ile kavga etti. Tartışma kısa sürede şiddetlenince ortalık karıştı.
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