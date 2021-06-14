Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’nun aşçılarıyla ünlü Mengen ilçesi Osmanlı’dan günümüze kadar yetiştirdiği ve başta Avrupa olmak üzere 7 kıtaya gönderdiği aşçılarıyla “Aşçı Fabrikası” haline geldi. Osmanlı saraylarında ahilik geleneğiyle başlayan aşçılık serüvenlerini Cumhuriyet döneminde eğitimli aşçılarla devam ettiren ilçeden çıkan şefler dünya liderlerinin mutfaklarında görev yapıyor. Dünyada ilk 5 okul arasında olan ve Türkiye’de açılan ilk aşçılık okulunun yer aldığı Mengen’de yetişen aşçılar yabancı devlet konuklarının ağırlanmasında da ilk tercih edilen şefler arasında yer alıyor.

“MUTFAKLARI İLK KURANLAR MENGENLİ AŞÇILAR OLUYOR”

Mengenli aşçıların Türkiye’deki yiyecek ve içecek işletmelerinin çoğalmasında etkili olduğunu söyleyen Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Osman Çavuş, “Mengen aşçılığının tarihçesine baktığımızda Osmanlı saray mutfağına dayanıyor. Bazıları Fatih Sultan Mehmet’e dayandırırlar ama bilimsel olarak kanıtlanmış 1826’dan sonra Mengenli aşçıların Osmanlı saray mutfağında etkili olduklarını biliyoruz. Cumhuriyet dönemine baktığımızda Mengenli aşçıların özellikle saraydan sonra Türkiye’de ilk yiyecek içecek işletmelerinin çoğalmasında etkili olduklarını görüyoruz. Hem otel hem restoranları kurduklarını, özellikle yabancı otel zincirlerinin ülkemizde otel açtıklarında bunların mutfaklarını ilk Mengenli aşçılar tarafından kurulduğunu görüyoruz. Türkiye’de açılan ilk lokantalarda Mengenli aşçıların olduğunu görüyoruz” dedi.

İLK AŞÇILIK OKULU MENGEN'DE AÇILDI

Mengen’in ‘Aşçı Fabrikası’ görevini üstlendiğini söyleyen Çavuş “Mengenliler her şeyin eğitimi olduğu gibi aşçılığın da eğitiminin olması gerektiğini anlamışlar. 1981 yılında Mengen’de düzenlenen bir aşçılık festivalinde ‘Biz aşçılık okulu istiyoruz’ diye pankart açıyorlar. 1985 yılında Türkiye’de ilk aşçılık okulu Mengen’de açılmış oluyor. O dönemde dünyada sadece 5 tane aşçılık okulu var. 1997’de yükseköğretime geçiliyor. Aşçılık eğitimini biraz daha ilerletiyorlar. 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu açılıyor. Hemen ardından 2012 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü açılıyor. Mengenliler günümüzde de hem eğitim olarak hem de sektörde varlıklarını üzerine katarak devam ettirdiklerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.



Sabancı, şimdiden geleceğin savaşçılarını yetiştiriyor “YarınBizim” projesiyle, sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteği veren Sabancı Holding “X-Challengers” programı ile de geleceğin CEO’larını hazırlıyor.

