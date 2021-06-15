Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası körfezi art arda yaşanan depremeler paniğe yol açtı.

12 SAATTE 11 DEPREM

Kuşadası değişik büyüklüklerde 11 kez sallandı. Afet ve Acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19. 33’de 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde aynı bölgede büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 deprem meydana geldi.

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Marmara Denizi açıklarındaki deprem dün akşam 23.50'de yaşanırken, depremin derinliği 10.6 km olarak kayıtlara geçti.

Ege'de deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem yaşandı. Depremin büyüklüğüyle ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.

Datça'da deprem oldu! Gelen son dakika haberine göre Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu