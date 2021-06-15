Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa minibüs hattında çalışan İshak Toğluk, içerisinde yolcu olmayan boş minibüs ile seyir halindeyken aniden fenalaştı.

KAPI AÇILINCA DÜŞTÜ

Aracını yol kenarına park etmeye çalışan sürücü İshak Toğluk, kapısının açılmasıyla bir anda aşağıya düştü.

Hareket halindeki aracın altında sıkışan Toğluk’u gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Aracın altında sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan İshak Toğluk ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Toğluk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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