Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak 1986-1989 yılları arasında restore edilen köprünün bazı bölümlerinde çatlaklar ve çökmeler oluştuğu öğrenildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 454 yıldır ayakta duran tarihi köprünün restore edilmemesi durumunda daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine vurgu yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan resmî yazışmaların tamamlandığını kaydeden Başkan Akgün, “İnşallah çok kısa zamanda bu köprü yapılır. Hem böyle muhteşem bir eser kurtarılır hem de vatandaşın tepkisi ortadan kaldırılır” dedi.

“En ufak bir depremde çökebilir”

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nde restorasyon işlemlerine ivedilikle başlanması çağrısında bulunan Başkan Akgün, “Kanuni Sultan Süleyman ismi de zaman zaman bu köprüye verilmiştir ama tüm halk bunu Mimar Sinan Köprüsü olarak bilir. Mimar Sinan Köprüsü’nün özelliği şu; yaklaşık 700 metre uzunluğunda, 7 metre 17 santim genişliğinde. Daha düne kadar Trakya’ya giden tankların, topların üzerinden geçtiği bir köprüydü. 1990’da Büyükçekmece Belediyesi olarak biz burasını trafiğe kapattık. Ondan önce bütün Trakya’nın yükünü çekiyordu. Bu kadar muhteşem bir köprü bugüne kadar ayakta kalmışsa önce Mimar Sinan’ın buradaki dahiliği, büyüklüğü, büyük mimarlığı ortaya çıkıyor. İkincisi bakımı zaman zaman yapılmıştı. 1989 yılında ben de taraf olmuş ve o günkü Kültür Bakanlığı’nı da devreye sokarak tamir, onarım bakımını yaptırmıştık. Şimdi kemerin birisi tam ortadan yarıldı. Ufak bir depremde çökebilir ve birçok yerde deformasyonlar başladı. Bu deforme olan yerler daha önce 1980’lerde yapılan restorasyonun dışında kalan yerler. O zamanlarda o kısımlara da yapılsaydı Mimar Sinan Köprüsü’nde bu tehlike çanları çalmayacaktı” dedi.